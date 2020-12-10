سيولة نقدية تقدر بـ 32 مليون دينار تصل بني وليد

أعلن المجلس البلدي بني وليد، الخميس، وصول سيولة نقدية تقدر بـ 32 مليون دينار إلى البلدية عبر المطار المدني قادمة من المصرف المركزي.

وأضاف المجلس في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم توزيع السيولة على المصارف داخل مدينة بني وليد، مشيرا إلى أن مصرفي الجمهورية والجمهوربة سوف الجين تحصل كل منهما على 8 ملايين دينار، وتحصل كل من المصرف الأهلي والمصرف التجاري الوطني على 7 ملايين دينار، كما تحصل مصرف الجمهورية تنيناي على مليوني دينار.

من جانبه أكد عضو المجلس البلدي بني وليد حسين سلامة الفطماني، أن السيولة سيتم توزيعها بالطريقة السابقة والتي هي عن طريق منسقي القبائل تسهيلا للإجراءات المصرفية وسرعتها.

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