«أبو سهمين»: لدى الآن 50 مكتباً أتواصل من خلالها مع «فئات الشعب»

قال نوري أبوسهمين، رئيس ما يعرف بـ”تيار يا بلادي” إنه: “حتى اللحظة، تم افتتاح أكثر من 50 مكتباً للتيار في مختلف مدن ومناطق ليبيا، كان آخرها مكتب الماية اليوم” وفق قوله.

“أبو سهمين” الذي سبق له أن واصف الاتفاقية مع تركيا بـ”المهمة جدا، لكنها جاءت متأخرة” أضاف مغرداً على حسابه بـ”تويتر”: “ذلك تأكيداً على حرصنا للتواصل مع جميع فئات شعبنا الكريم. ليبيا يابلادي الدولة الليبية الجديدة” وفق قوله.

وقال “أبو سهمين” في تصريحات سابقة: “قراري بعدم الانخراط في اتفاق الصخيرات جعلني خارج المشهد السياسي الليبي بصفة رسمية، وتياري يسعى إلى أن تكون لليبيا مكانة بين الدول، مستفيدة من المراحل السياسية منذ الاستقلال” على حد قوله.