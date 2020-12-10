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اتفاق على اجتماع أسبوعي بين رئاسي الوفاق واللجنة العسكرية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس -الخميس- اجتماعاً التقى من خلاله عضوا المجلس ” عبد السلام كاجمان” و “محمد عماري زايد “، مع اللجنة العسكرية الخماسية المشكلة بقرار الرئاسي والمشاركة في مباحثات 5+5 اللجنة العسكرية المشتركة والتي صارت تعرف بلجنة الــ10 ، لمناقشة الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين وحيثيات الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل اللجنة  برعاية الأمم المتحدة والترتيبات المطلوب استكمالها في ضوء الاتفاق.

وبحث المجتمعون كافة الجوانب المالية لتسهيل عمل اللجنة و الإجراءات التفصيلية للاتفاق السابق لمتابعة عملها والاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة لوضع المجلس الرئاسي في صورة الخطوات المتخذة بالخصوص- حسب ما ورد عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة المجلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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