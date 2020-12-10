«الوفاق»: «كاجمان وعماري زايد» بحثا الترتيبات الأمنية وفقا لـ«مخرجات برلين»

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن عضوا المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، ومحمد عماري زايد، بحثا، اليوم الخميس، الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين خلال لقاء مع ممثلي حكومة الوفاق الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». ، على حد زعمها.

وزعمت وسائل الإعلام ذاتها، أن «كاجمان وعماري زايد» بحثا مع اللجنة حيثيات الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل اللجنة برعاية الأمم المتحدة والترتيبات المطلوب استكمالها في ضوء الاتفاق».

وناقش اللقاء «الجوانب المالية لتسهيل عمل اللجنة والإجراءات التفصيلية للاتفاق السابق لمتابعة عملها، والاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة لوضع المجلس الرئاسي في صورة الخطوات المتخذة بالخصوص»، على ادعائها.

وشارك في الاجتماع- بحسب وسائل الإعلام- أحمد علي أحمد أبوشحمة، ومختار ميلاد النقاصة، والفيتوري اغريبيل، ومصطفى محمد يحي، ورضوان إبراهيم الغراري.