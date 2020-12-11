مؤتمر صحفي في هون لإشهار الدورة 24 لمهرجان الخريف

عقدت اللجنة الأهلية وإدارة الدورة الــ “24” لمهرجان الخريف السياحي الدولي بهون -الجمعة- مؤتمراً صحفياً لإشهار موعد انطلاق دورة العام 2020 م وجمع المؤتمر مدير الدورة الحالية “إبراهيم فكرانة” ومدير اللجنة الأهلية “عثمان مسعود”.

انتظم المؤتمر الصحفي داخل صالة بيت الثقافة بمدينة هون، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة ومراسلي القنوات الفضائية بالمدينة.

أُعلِنَ في المؤتمر عن يوم الجمعة 18 من شهر ديسمبر الجاري موعداً لأول أيام المهرجان والافتتاح على تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بحفل الافتتاح ومن مفرداته الفقرات الاستهلالية واللوحات الفلكلورية المعروفة ، مغناة المهرجان والمفاجأة و اللوحات الخاصة بالأطفال ووصلات شعبية لفرقة هون للفنون الشعبية .

وقال “أسامة شنيبو” عضو اللجنة الأهلية و رئيس لجنة المتابعة والعروض لهذه الدورة -في تصريح لـــ 218 – إن هذه الدورة تأتي بشكل استثنائي لأنها تقام في ظل الإحترازات ضد فيروس كورونا فقرر المسيرون للمهرجان أن تقام جميع المفردات بنظام البث المباشر عبر وسائط السوشيال ميديا بداية من صفحة المهرجان الرسمية على الفيس بوك وبمشاركة مجموعة من الصفحات المعروفة بمدينة هون ومنها لبقية الصفحات الليبية.

وأضاف “شنيبو” : (اللجنة دعت جميع القنوات الفضائية الليبية وعلى رأسها قناة 218 بمشاركة إدارة المهرجان هذه البادرة التي تقام للمرة الأولى في ليبيا كون أن مهرجان الخريف بهون هو أول مهرجان ليبي سينقل بكامل مفرداته وفاعلياته عبر نظام البث المباشر أون لاين وذلك حفاظاً على صحة الجميع وتوخياً واحترازا ضد فيروس كورونا نظرا للأزدحام الكبير الذي يشهده المهرجان في أيام انعقاده حيث وصل متابعو الدورات الأخيرة إلى عشرات الألاف الذين يأتون لمدينة هون من كافة الربوع الليبية لمتابعة فاعلياته من عين المكان، لذلك رأت إدارة المهرجان أن تكون هذه الدورة عبر البث المباشر بالسوشال ميديا مع الوعد بأن يعود المهرجان لنظامه المعتاد في الدورة الفضية الــ25 المقبلة في العام 2021 في حال تم القضاء على جائحة كورونا).

يشار إلى أن مهرجان الخريف السياحي الدولي قد انطلقت أولى دورته سنة 1996 م وتواصل بشكل سنوي ولم يتوقف إلا سنة 2011 م بسبب انتفاضة 17 فبراير ليستأنف في العام التالي إلى أن وصل اليوم إلى دورته الـــ 24 ويعد من أشهر مهرجانات ليبيا المعتمدة على العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية