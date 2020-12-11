لودريان : منع التدخلات الخارجية و وقف إطلاق النار ضروري لإجراء الانتخابات في ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أن التصدي للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، إضافة إلى دعم تنفيذ وقف إطلاق النار ، أمر ضروري لدعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا .

و أوضحت الخارجية الفرنسية في بيان لها، الخميس، أن لودريان شدد في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على أن التدخلات الخارجية تعرقل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن دعم عملية الانتقال السياسي في ليبيا سيؤدي لانتخابات خلال العام المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24