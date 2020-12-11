«الشريف»: سيأتي يوم نحاسب فيه الفاسدين أمثال «قرقاب»

توعد فيصل الشريف، الذي يقدم نفسه بوصفه “باحث قانوني” من سماهم “الفاسدين” بالمحاسبة، معلقاً على توقيع فيصل قرقاب رئيس الشركة القابضة للاتصالات، عقد رعاية مع نادي «الاتحاد» لدعمه في تمثيل ليبيا أفريقيا.

“الشريف” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الجمعة: “قرقاب يتخيل إنه سيتحول من الفساد إلى النزاهة، من حق نادي السويحلي والأهلي طرابلس والاتحاد وأي نادي ليبي أن يبحث عن مصالحه وهذا شيء طبيعي لا ينكره عليهم أحد خاصةً أمام الإهمال الذي تمارسه الدولة تجاه الأندية، لكن قرقاب وغيره لن يتحصلوا على شهادة براءة من رجس الفساد مهما حاولوا أن يتطهروا، فلا شك سيأتي يوم محاسبة هؤلاء الفاسدين جميعهم لا نستثني منهم أحدًا” وفق قوله.

وأعلنت أمس الشركة القابضة للاتصالات، برئاسة فيصل قرقاب، عن خطوة جديدة في إطار ما وصفته بـ«دعم الرياضة»، والأنشطة والفعاليات الرياضية، بحسب وصفها.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها “تأتي هذه الخطوة سعيا منا لرفع علم ليبيا في المحافل المحلية والدولية، وأهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في ربط النسيج الاجتماعي ورأب الصدع في ظل ما تعيشه البلاد”، وفقا لقولها.

وأضافت “يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد رعاية بين شركة المدار الجديد ونادي الاتحاد لدعمه في تمثيل ليبيا في المحافل الأفريقية، مع تمنياتنا له بالتوفيق وكل الأندية الليبية في المشاركات القادمة. كوماندا جديد يدخل بيت المدار الجديد”، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن فيصل قرقاب، شغل ما يسمى نائب لجنة الأزمة التي شكلت بعد انطلاق عملية تحرير طرابلس شهر إبريل الماضي برئاسة وزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ويمتلك مبان وعقارات في بريطانيا ويواجه داخل ليبيا اتهامات عديدة بالفساد والكسب غير المشروع.