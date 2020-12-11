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مدير إدارة التفتيش يتفقد الأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن بنغازي

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، العقيد شريف قويدر، جولة تفتيشية على الأقسام والمراكز والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي، والإدارات العامة الواقعة في المدينة.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فإن الجولة جاءت بناءً على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وتوجيهاته الدائمة بشأن عمل أعضاء هيئة الشرطة وفقا للقانون والتحلي الدائم بالضبط والربط.

كما تفقد مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، التمركزات الأمنية بمختلف الشوارع الرئيسية، مطمئنا على الأمور داخل المراكز الأمنية، وتسجيل عدد من المخالفات وإحالة المخالفين للحجز القانوني الخاص بانضباط الشرطة.

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الأقسام المراكز تفقد مدير إدارة التفتيش مديرية أمن بنغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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