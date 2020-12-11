الشح: رغبة الانقلاب والهيمنة لازالت تسيطر على باشاغا

قال العضو السابق في ما يسمى بمجلس الدولة، أشرف الشح، إن رغبة الانقلاب والسيطرة لازالت تسيطر على وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا.

وأضاف الشح في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن استناد باشاغا في منع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على رسالة مجلس النواب مخالف للقانون حيث أنه إجراء إداري تتخذ جهة إصداره إجراءات تأديبية عند مخالفته ولكنه لا يرتقي إلى حد تقييد الحرية والمنع من السفر، مؤكدا أن الليبيين يريدون دولة القانون.

هذا وكان محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، قد تقدم الخميس، بشكوى إلى النائب العام بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأوامر من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، مشيرا إلى أن ما صدر من باشاغا يمثل سلوكا خارجا عن القانون، ومساسا بمؤسسة سيادية، لافتا إلى أن هذا القرار يعرقل جهود المصرف لتوحيد سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المصرف، على حد قوله.

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