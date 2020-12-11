أول رسالة ماجستير عن بعد في جامعة بنغازي  

التأمت في قاعة قسم القانون الجنائي بكلية القانون جامعة بنغازي -صباح الخميس- مناقشة أول رسالة ماجستير عن بعد في تاريخ الجامعة.

قدم رسالة الماجستير الطالب “فرج عبد الحميد المنصوري”، المقيم في مصر ، وحملت عنوان ” أثر صفة الجاني على تشديد العقوبة في قانون العقوبات الليبي : دراسة تحليلية”. . وتمت المناقشة بحضور رئيس الجامعة الدكتور “عزالدين الدرسي”، وعميدة كلية القانون الدكتورة “سلوى الدغيلي”.

وأقيمت مفردات المناقشة بإدارة وكيل الشؤون العلمية للكلية الدكتور “معتز عبد الوهاب بالعجول” وسكرتيرته الأستاذة “رويدة الجدي” ، كما تشكلت لجنة المناقشة من الدكتور “موسى ارحومة” مشرف و الدكتور “رجاء أبو هادي” ممتحن داخلي والدكتور “عطية الفيتوري” ممتحن خارجي.. وقد أجيزت الرسالة من دون أية ملاحظات.

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