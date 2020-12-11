هون.. حفل تكريم للمتطوعين في صيانة مدخل المدينة الشرقي

استضافت “دار بركوس للتراث” احتفالية خاصة بمناسبة انتهاء فرق العمل التطوعي بمدن هون وسوكنة وودان من صيانة المدخل الشرقي لمدينة هون ، بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وشارك رجال العمل التطوعي بهذه المدن الرئيسية ببلدية الجفرة في هذا العمل الوطني في ظل غياب مؤسسات الدولة الرسمية-حسب ما أفاد به القيمون على الحملة.

حضر الحفل لفيف من أعيان وحكماء بلدية الجفرة وشباب العمل التطوعي بها و ألقيت فيه كلمات ترحيبية عدة عبرت عن الشكر والثناء لمجهودات الأعمال التطوعية بمدن بلدية الجفرة.

شهد الحفل تكريم عدد من الجهات الداعمة للأعمال التطوعية ومنها بعض وحدات الجيش الوطني المتمركزة بالمدينة وعموم بلدية الجفرة و التي ساهمت بتقديم يد العون لبعض الأعمال التطوعية بالمنطقة.

كما قام المنظمون للحفل بتأبين أحد رجالات العمل التطوعي الأستاذ المرحوم أمحمد محمد الخير وتكريم أعماله التطوعية البارزة وتم عرض فيلم عن سيرته التطوعية في كافة المؤسسات الشبابية والأهلية بمدينة هون .. وبعد تناول وجبة العشاء كان للفن الشعبي مساحة مع فرقة هون للفنون الشعبية التي قدمت لوحات فنية شعبية.

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