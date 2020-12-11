السراج يناقش الوضع الليبي مع السفير البريطاني

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج -الخميس بمكتبه في طرابلس- سفير بريطانيا لدى ليبيا “نيكولاس هوبتون” وبرفقته السكرتير الأول بالسفارة “روس موريسون”، والملحق العسكري “مارك بافان”، وناقش الطرفان مستجدات الوضع في ليبيا-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية لرئاسي الوفاق.

وأعرب “هوبتون” في الاجتماع عن دعم المملكة المتحدة البريطانية لمسار السلام في ليبيا المحيل إلى انتخابات رئاسية وتشريعية.. كما أكد الجانبان على أن نجاح مسار الحوار السياسي يتطلب وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي.

كما بحث الطرفان عدداً من ملفات التعاون بين بريطانيا ورئاسي الوفاق ،ومنها مساهمة الشركات والمؤسسات البريطانية في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج تطوير وتنمية المهارات.

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