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جامعة بنغازي الأولى ليبياً وتتقدم في الترتيب القاري والإقليمي  

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت جامعة بنغازي -على صفحتها الرسمية- أنها تحصلت على الترتيب الـــ”55″ على مستوى قارة إفريقيا، و الترتيب الـــ”52″ على مستوى الدول المنتسبة لجامعة الدول العربية، والأولى على مستوى ليبيا، وأنها الجامعة  الليبية الوحيدة  في تصنيف scimagoir .

يشار إلى أن جامعة بنغازي أُسست في 15 ديسمبر سنة 1955 م باسم الجامعة الليبية و كانت كلية الآداب والتربية النواة الأولى لهذه الجامعة العريقة وضمت آنذاك “31” طالباً و “6” أعضاء هيئة تدريس وكان موقعها السابق داخل المدينة وبلغــت مساحتها الإجمالية حوالي 530 هكتاراً .

ويذكر أن الجامعة انتقلت عام 1973 م إلى مقرها الحالي المدينة الجامعية في ضاحية قاريونس، ليتغير اسمها في عام 1976 م إلى “جامعة قاريونس”، كما استعادت الجامعة اسمها الأصلي “جامعة بنغازي” في عام 2011 بناءً على قرار مجلس الإدارة عقب ثورة 17 فبراير في انطلاقة جديدة نحو أفاق الرقي والتقدم-حسب البيان التعريفي للجامعة بمنصتها الإعلامية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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