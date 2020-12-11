قائد «إيريني» : “العملية” مستعدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

كشف الأدميرال الإيطالي”فابيو أجوستينى”، قائد العملية البحرية “إيرينى” لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا عن نتائج العملية الأوروبية حتى الآن، مبيناً أنها تعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية.

وأعرب ” أجوستيني” – في حوار موسع مع صحيفة الشروق المصرية – عن استعداد العملية للعب دور فى مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار فى ليبيا فى حال طلبت ليبيا أو الأمم المتحدة ذلك وبعد موافقة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وقال الأدميرال “فابيو أجوستينى”-في حديثه لصحيفة الشروق – إن إيريني فحصت 1400 سفينة و130 رحلة جوية وراقبت 16 ميناء و25 مطارا، مضيفاً : “لقد رفعنا 17 تقريراً إلى الأمم المتحدة مع أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وأوضح “أجوستيني” -عبر أول حديث له لصحيفة عربية- أن ( العملية ليست موجهة ضد أى شخص أو دولة وتنفذ حظر الأسلحة فى جميع أنحاء منطقة العمليات وتعد أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية