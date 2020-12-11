28 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة و40 حالة شفاء

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة اكتشاف 28 إصابة جديدة بالفيروس بالبلدية أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 40 مصابًا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة، حسب تحديث الوضع الوبائي داخل مصراتة، المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة 7596 حالة، بينها 1203 حالات نشطة، و6146 متعافى، فيما توفي 247 آخرون.

وسجلت ليبيا 318 إصابة جديدة بالوباء، منها 61 حالة في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا