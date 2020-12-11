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جامعة قارينوس الأولى ليبياً وتتقدم في الترتيب القاري والإقليمي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حصلت جامعة قاريونس على الترتيب الـــ”55″ على مستوى قارة إفريقيا، و الترتيب الـــ”52″ على مستوى الدول المنتسبة لجامعة الدول العربية، والأولى على مستوى ليبيا.

وتعتبر جامعة قاريونس الجامعة  الليبية الوحيدة  في تصنيف scimagoir .

يشار إلى أن جامعة قاريونس أُسست في 15 ديسمبر سنة 1955 م باسم الجامعة الليبية و كانت كلية الآداب والتربية النواة الأولى لهذه الجامعة العريقة وضمت آنذاك “31” طالباً و “6” أعضاء هيئة تدريس وكان موقعها السابق داخل المدينة وبلغــت مساحتها الإجمالية حوالي 530 هكتاراً .

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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