قائد “إيريني”: مستعدون لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا إذا طُلب منا

قال فابيو أجوستينى، قائد عملية “إيرينى” البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إن “إيريني” على استعداد للعب دور فعال في مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار في ليبيا إذا طلبت ليبيا أو الأمم المتحدة ذلك وبعد موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أجوستيني في تصريح صحفي، أن “إيريني” تعد أداة مهمة لتهيئة الظروف الدبلوماسية للتكيف مع حل دائم للأزمة الليبية.

وأشار أجوستينى إلى أن “إيريني” فحصت 1400 سفينة و130 رحلة جوية وراقبت 16 ميناء و25 مطارا، مضيفاً، أنه رفع 17 تقريراً إلى الأمم المتحدة مع أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة.

ولفت أجوستيني إلى أن العملية ليست موجهة ضد شخص أو دولة، موضحا أنها تنفذ حظر الأسلحة في جميع أنحاء منطقة العمليات وأنها بذلك تعد أهم عملية عسكرية للأمن وسياسة الدفاع المشترك الأوروبية.

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