إيقاف عناصر في بن قردان لتورطها في تهريب بنادق الصيد من ليبيا وتزوير العملة الليبية

أخبار ليبيا24

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للمصلحة الجهوية المختصة ببن قردان التونسية من جمع معلومات بخصوص تولي عنصر متطرف التنسيق مع شخص و شقيقه من المنطقة من أجل تهريب بنادق صيد تركية من ليبيا.

وقام المتهمين بالتنسيق في وقت سابق مع أطراف ليبيين لتزوير عملة ليبية قديمة إلى اليورو بالتعاون مع مواطن تونسي من إحدى الولايات، حيث اعترف أحد المتورطين في العملية بتسلم مبلغ مالي ليبي مؤخرا من شقيقه لتحويله إلى اليورو إلا أنه عدل عن ذلك حسب زعمه.

واعترف شخصين من المقبوض عليهم بعد التحريات أنهما تحصلا على عملة ليبية قديمة من أحد الأشخاص بالمنطقة لتزويرها لاحقا، كما اعترفا أن البندقية التركية ملك الأخير الذي بالتحري معه اعترف بإخفاء العملة الليبية القديمة في حين اتهم الطرف الثالث بحيازته للبندقية التركية.

وتعهدت فرقة الشرطة العدلية ببن قردان بفتح قضية في واقعة تزوير العملة وشبهة امتلاك وتهريب بنادق صيد تركية الصنع كما تولى فريق أمني مشترك حجز مبلغ 3000 جنيه ليبي قديمة بمنزل أحد الأطراف.