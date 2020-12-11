إيقاف عناصر في بن قردان لتورطها في تهريب بنادق الصيد من ليبيا وتزوير العملة الليبية

أخبار ليبيا24
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للمصلحة الجهوية المختصة ببن قردان التونسية من جمع معلومات بخصوص تولي عنصر متطرف التنسيق مع شخص و شقيقه من المنطقة من أجل تهريب بنادق صيد تركية من ليبيا.
وقام المتهمين بالتنسيق في وقت سابق مع أطراف ليبيين لتزوير عملة ليبية قديمة إلى اليورو بالتعاون مع مواطن تونسي من إحدى الولايات، حيث اعترف أحد المتورطين في العملية بتسلم مبلغ مالي ليبي مؤخرا من شقيقه لتحويله إلى اليورو إلا أنه عدل عن ذلك حسب زعمه.
واعترف شخصين من المقبوض عليهم بعد التحريات أنهما تحصلا على عملة ليبية قديمة من أحد الأشخاص بالمنطقة لتزويرها لاحقا، كما اعترفا أن البندقية التركية ملك الأخير الذي بالتحري معه اعترف بإخفاء العملة الليبية القديمة في حين اتهم الطرف الثالث بحيازته للبندقية التركية.
وتعهدت فرقة الشرطة العدلية ببن قردان بفتح قضية في واقعة تزوير العملة وشبهة امتلاك وتهريب بنادق صيد تركية الصنع كما تولى فريق أمني مشترك حجز مبلغ 3000 جنيه ليبي قديمة بمنزل أحد الأطراف.
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