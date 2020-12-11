أنباء عن وصول لجنة الحوار لطريق مسدود بشأن نسبة التصويت

أفادت مصادر مشاركة بلجنة الحوار الليبي بأن المشاورات وصلت لطريق مسدود بشأن نسبة الـ “75 في المئة”، التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها.

وأوضحت المصادر أن 35 في المئة صوتوا بالاعتراض على تخفيض نسبة الـ 75 في المئة لاعتماد أي آلية، فيما صوت 65 في المئة بالموافقة، مضيفة أن البعثة قررت التصويت على تخفيض نسبة اعتماد التصويت.

وأكدت المصادر أنه لم يتم اعتماد آلية بعينها، أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت والتي كانت مقررة بالـ 75 في المئة لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.

وكانت مصادر من داخل اللجنة، قد كشفت في وقت سابق أن الخلافات جاءت نتيجة توجيه بعض الأعضاء من قبل بعض الشخصيات، من أجل التمسك ببعض الآليات منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجرى التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.

وشدت المصادر على أن عرقلة التوافق على آليات من شأنها أن تدفع في النهاية إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو حتى إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

وكان نحو 127 نائبا ليبيا، قد دعوا لعقد جلسة الثلاثاء الماضي، في مدينة غدامس، لمناقشة القضايا التي تعيق توحيد المجلس، والاتفاق على عقد جلستين يومي 21 و22 ديسمبر الحالي، لإعادة انتخاب رئاسة المجلس ووضع السياسات العامة.

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