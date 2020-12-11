“دفاع الوفاق” تُلمّح إلى خرق محتمل لاتفاق “5+5”

حذرت وزارة الدفاع في حكومة “الوفاق” من عمليات التحشيد في مناطق “سرت- الجفرة”؛ متوعّدة بصدّ أي عمل عسكري في تلك المناطق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات من المرتزقة تواصل التحشيد في المنطقة.

وأشارت إلى أن معلوماتها المؤكدة تفيد بتسلل مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المتوافق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أو عمل عسكري؛ سيتم التصدي له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية