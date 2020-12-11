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“دفاع الوفاق” تُلمّح إلى خرق محتمل لاتفاق “5+5”

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت وزارة الدفاع في حكومة “الوفاق” من عمليات التحشيد في مناطق “سرت- الجفرة”؛ متوعّدة بصدّ أي عمل عسكري في تلك المناطق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أن قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات من المرتزقة تواصل التحشيد في المنطقة.

وأشارت إلى أن معلوماتها المؤكدة تفيد بتسلل مسلحين في هيئة مدنيين إلى المناطق المحيطة بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المتوافق عليه في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” أو عمل عسكري؛ سيتم التصدي له.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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