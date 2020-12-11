لعملية الصيانة..إدارة النهر تقطع المياه عن الجزء الغربي لبنغازي اليوم الجمعة

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ذكر جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أنه سيتم اليوم الجمعة قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من الساعة 10:00 صباحًا.

وأضاف جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أن قطع المياه نظراً لعملية الصيانة و استبدال صمامات العزل و التحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري.

ولفت الجهاز إلى أن شركة المياه و الصرف الصحي ستقوم بأعمال صيانة و استبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا.

وأشار جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي إلى أنه يتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساءًا .