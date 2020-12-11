«الأرصاد الليبية»: طقس متقلب وفرصة لسقوط الأمطار في المنطقتين الشرقية والغربية

تتعرض مناطق الشمال، إلى موجة من الطقس المتقلب مع رياح باردة، نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط الأمطار، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي، حسبما أظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة.

وأكدت النشرة الجوية، أن درجات الحرارة القصوى تترواح ما بين 14 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

وأشارت إلى أن هناك لفرصة لسقوط الأمطار برأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، وظهور الرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة إلى قوية السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، يكون هناك فرصة لسقوط أمطار جيدة، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

أما في الكفرة – السرير – تازربو، تكون السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.