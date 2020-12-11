كاجمان وعماري زايد يبحثان الترتيبات الأمنية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد، مع اللجنة العسكرية الخماسية المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 50 لسنة 2020م، لمناقشة الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين وحيثيات الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل اللجنة برعاية الأمم المتحدة والترتيبات المطلوب استكمالها في ضوء الاتفاق.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء بحث الجوانب المالية لتسهيل عمل اللجنة والإجراءات التفصيلية للاتفاق السابق لمتابعة عملها، والاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة لوضع المجلس الرئاسي في صورة الخطوات المتخذة بالخصوص.