النعاس: الصراع في غياب الدستور

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

11 December, 2020

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده على أن الحل الأنسب والأسرع للأزمة الليبية هو تفعيل مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي كدستور نافذ لمدة خمس سنوات، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق أحكامه مع إخضاع كل مؤسسات الدولة لحكم الدستور والقانون.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (الصراع في غياب الدستور) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”في ظل الفوضى والفساد، يحتدم الصراع بين أصحاب المناصب والمصالح ويحاول كل منهم بسط سيطرته اعتمادا على نفوذه حيث لا معنى للقانون في أبجديتهم. هذه التجاوزات غير المسؤولة تستوجب التمسك بقيام دولة الدستور، والتي تعني خضوع الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها لحكم القانون الأعلى في الدولة وهو الدستور الذي يصنعه الشعب حيث يكون الجميع تحت القانون ولا أحد فوق القانون، ولهذا، فأنا دائما أقول أن الحل الأنسب والأسرع هو تفعيل مشروع الدستور”.