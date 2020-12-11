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“النهر الصناعي”: قطع المياه عن الجزء الغربي لبنغازي لأعمال الصيانة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، أنه سيتم اليوم الجمعة قطع المياه عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من الساعة 10:00 صباحًا.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية للجهاز بموقع “فيسبوك”، أوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن قطع المياه نظراً لعملية الصيانة و استبدال صمامات العزل والتحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري.

ولفت الجهاز إلى أن شركة المياه و الصرف الصحي ستقوم بأعمال صيانة و استبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا.

وأشار جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي إلى أنه يتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساءًا .

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بنغازي قطع المياه مشروع النهر الصناعي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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