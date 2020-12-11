جنيف تستضيف محادثات فريق العمل الاقتصادي الدولي بمشاركة ممثلين عن مؤسسات ليبية

تستضيف جنيف فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة إصلاح السياسات المالية، «ستضم ممثلين عن المؤسسات الليبية الرئيسية».

جاء ذلك على لسان الناطقة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، دون الخوض في تفاصيل بشأن المحادثات، التي تشارك في رئاستها مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرة إلى حضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز الاجتماعات، حسب بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء «رويترز»، اليوم الجمعة.

وفي الأول من ديسمبر الجاري، أعلنت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الاقتصادي دعمها المؤسسة الوطنية للنفط «في استجابتها لدعوات الشعب تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي وموقت في ظل إدارة غير سياسية، إلى حين التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر بقاءً».

كما أشارت إلى «ضرورة أن يثق الشعب الليبي بإتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا