تخفيض نسبة التصويت.. مخرج جديد لدفع الحوار السياسي

تقرير 218

ما تزال جولات الحوار السياسي في الفضاء الافتراضي مستمرة برعاية البعثة الاممية للدعم، حيث يلتقي أعضاء لجنة الـ75 عبر تطبيق “زووم”؛ لبحث التوافق حول آلية التصويت على اختيار الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء.

وأشارت مصادر إلى أن نسبة الـ75%، التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة لاعتمادها؛ لم تستطع التوصل إلى حلّ، فيما تقرر التصويت على تخفيض نسبة الاعتماد حيث اعترض 35% على تخفيض النسبة، في حين قبل 65%.

ومع انتظار الاتفاق على اعتماد آلية أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت لاعتماد أي من الآليات المطروحة؛ كشف عدد من المشاركين في الحوار، أن الجلسة كانت “عاصفة”، لكنهم يقتربون من نهاية النفق، وأن وقتًا قصيرًا يفصلهم عن اختيار السلطة التنفيذية.

ويحاول البعض عرقلة التوافق على الآليات حيث يدفعون إلى إبقاء المجلس الحالي كما هو، حتى إجراء انتخابات ديسمبر 2021.

وبين هذا وذاك، يبدو أن الخلاف الذي نشأ من التمترس خلف بعض الأسماء المرشحة والتمسك بأي آلية للتصويت على الأشخاص، سواء من خلال القائمة أو من ترشيح الأقاليم أو أن يجري تصويت عام مع شرط الحصول على النسبة المطلوبة وهي قبول 75% من إجمالي أصوات لجنة الحوار؛ يبدو أنه بات ينقشع، وصاروا أقرب إلى إيجاد توافق فيما بينهم ينظم آلية عملهم التي اختيروا من أجلها؛ لوضع حدّ لمعاناة الليبيين، التي تواصلت مع استمرار الانقسام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية