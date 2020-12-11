سبل السلام: تطبيق لوائح صارمة ضد المهربين

أعلنت كتيبة سبل السلام/ الكفرة التابعة للجيش الليبي، تطبيق لوائح صارمة ضد من يقوم بعمليات التهريب من وإلى دول الجوار.

وقالت الكتيبة، أنه ابتداءا من تاريخ يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020 بتطبيق اللوائح الصارمة ضد ممن يقومون بعمليات التهريب من وإلى دول الجوار، حيث سيتم مصادرة أي سيارة تقوم باختراق السد الترابي وبدون إجراءات رسمية وسجن السائق بالكتيبة لمدة شهر، ومصادرة السيارات التي تقوم بنقل الهجرة غير الشرعية من سجن صاحب المركبة لمدة شهر، ومصادرة أي سيارات تقوم بتهريب الوقود تتم مصادرتها وإحالة السائق إلى النيابة العامة بتهمة التهريب.