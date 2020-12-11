منظمة ممكن تعقد جلسة حول دور الشباب في السلم المجتمعي بسبها

أخبار ليبيا24

عقدت منظمة ممكن للشباب بسبها جلسة حوارية حول السلام ودور الشباب في تعزيزه وترسيخ قيمه في المجتمع المحلي، استهدفت عددا من النشطاء المحليين والمهتمين بمفهوم السلام بالمدينة.

وقال الناشط في مجال السلام عبدالمؤمن الأمين لوكالة أخبار ليبيا24، إن الجلسة هدفت لتوضيح مفاهيم مهمة عن أنواع السلام ودرجاته وكيفية تعزيزه بين الجميع من سكان المدينة، موضحا أن الجلسة ناقشت العديد من مظاهر إقبال الشباب على ترسيخ قيم السلام في المدينة ونبذ الخلافات، خاصة بعد سنوات عانت فيها سبها العديد من المآسي بسبب الخلافات بين مكوناتها المحلية.

من جهته أوضح منسق منظمة ممكن بسبها محمود شحات لوكالة أخبار ليبيا24، إن المنظمة نجحت في الترتيب لأربعة ورش تدريبية حول السلام جمعت شباب من مكونات اجتماعية مختلفة، كما وصلت عبر هذه التدريبات لوضع آلية مشتركة قد تساهم في تعزيز دور أكبر للشباب في الفترة المقبلة فيما يخص السلام.