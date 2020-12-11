“ماكرون”: تدخلات تركيا في ليبيا تهدد الأمن الأوروبي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا، وترفض زعزعة استقرار الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن باريس ستتخذ قرارا بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في مارس المقبل.

وقال “ماكرون” أن تدخلات تركيا في ليبيا تهدد الأمن الأوروبي، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات عدة، فيما أعرب عن ترحيبه بحزم أوروبا مع تركيا.

واتهم الرئيس الفرنسي أنقرة بتهديد أمن المتطقة بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تسامح مع انتهاكاتها لقرار حظر توريد السلاح لليبيا.

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