العفو الدولية: مالطا متواطئة مع رئاسي الوفاق في انتهاك حقوق الإنسان

ليبيا – أطلق المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا “نيلز موزنيكس” تحذيرات بشأن وجود تواطؤ لمالطا مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

“موزنيكس” أفاد في تصريحات أدلى بها لصحيفة “تايمز أوف مالطا” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق للخميس تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن التعاون بين سلطات مالطا والرئاسي حول الهجرة غير الشرعية يمثل انتهاكًا مالطيًا لحقوق الإنسان، مشددًا على وجوب عدم إعادة أي مهاجر إلى ليبيا.

وأضاف أن هنالك الكثير من الانتهاكات الخطيرة للغاية في هذا الإطار موثقة بشكل جيد، مبينًا أن أوروبا مطالبة بالامتناع عن دفع الناس إلى ليبيا أو منح سلطات الرئاسي المال لإعادتهم مع وجوب الحذر الشديد في مسألة التعاون مع رئاسي الوفاق لضمان عدم التورط بالتواطؤ معه في إطار انتهاك حقوق الإنسان.

وأقر “موزنيكس” بتواطؤ الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ومالطا من خلال غض الطرف عن الانتهاكات الحاصلة في ليبيا ودعم إجراء الاحتفاظ بالمهاجرين غير الشرعيين فيها ممن يعيشون في ظروف مريعة، مؤكدًا أن التعاون مع سلطات رئاسي الوفاق من خلال منحه المال والمساعدة والقوارب وإبلاغه عن سفن المهاجرين يمثل إشكالية كبيرة.

وكانت الحكومة المالطية قد أبرمت في يونيو الماضي اتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن الهجرة ينص على ينص على إقامة مركزين للتنسيق في طرابلس وفاليتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط لتمول مالطا كلا المركزين.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية