الوطني للأرصاد: طقس متقلب ورياح باردة مع وجود فرصة لسقوط أمطار في المنطقتين الشرقية والغربية

قال خبراء الأرصاد، اليوم الجمعة، إن مناطق الشمال تتعرض لموجة من الطقس المتقلب مع رياح باردة، نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط الأمطار، خصوصا على مناطق الشمال الشرقي.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة القصوى تترواح ما بين 14 و28 درجة مئوية على جميع المناطق.

ولفت المركز إلى أن هناك إمكانية لسقوط الأمطار برأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، وظهور الرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة إلى قوية السرعة، موضحا أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وأضاف المركز أنه في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، يكون هناك فرصة لسقوط أمطار جيدة، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و21 درجة مئوية على غالبية المناطق، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

كما ذكر المركز أنه في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية.

فيما قال المكز إن السماء قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة في الكفرة – السرير – تازربو، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

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