6 نصائح إلى المصابين بالأمراض المزمنة للوقاية من «كورونا»

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدة نصائح للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد إلى البالغين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل ضغط الدم والسسكري وغيرهما.

وأشار إلى أهمية استمرارهم في تناول أدويتهم ومتابعة النظام الغذائي الموصى به من الطبيب، حسب بيان على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

كما دعا إلى تأمين الإمدادت من الأدوية تكفي لمدة طويلة، والمحافظة على مسافة آمنة من الأشخاص المصابين بنزلات البرد والأنفلونزا أو غيرها من أعراض الأمراض التنفسية.

ونصح بتغطية الفم والأنف عند العطس والسعال، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بالأنفلونزا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا