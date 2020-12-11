«مكافحة الأمراض»: تسجيل 697 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس.
وتماثل للشفاء 617 مصابا، وتوفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس.
وتماثل للشفاء 617 مصابا، وتوفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك