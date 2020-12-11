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«مكافحة الأمراض»: تسجيل 697 إصابة جديدة بـ«كورونا» ووفاة 5 حالات

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 617 مصابا، وتوفى 5 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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