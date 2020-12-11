عماري زايد وكاجمان يبحثان الترتيبات الأمنية مع اللجنة العسكرية 5+5

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد القيادي في حركة ” التجمع الإسلامي المحظورة” وعضو المجلس الرئاسي عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبد السلام كاجمان أمس الخميس اللجنة العسكرية الخماسية التابعة للمجلس الرئاسي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين وحيثيات الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل اللجنة برعاية الأمم المتحدة والترتيبات المطلوب استكمالها في ضوء الاتفاق.

كما بحث اللقاء الجوانب المالية لتسهيل عمل اللجنة و الإجراءات التفصيلية للاتفاق السابق لمتابعة عملها والاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة لوضع المجلس الرئاسي في صورة الخطوات المتخذة بالخصوص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية