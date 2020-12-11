«معيتيق» يتفقد «إزالة القمامة» في شوارع طرابلس

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق “، قام أمس الخميس بجولة تفقدية لعدد من شوارع مدينة طرابلس للوقوف على الأعمال التي أنجزتها شركة الخدمات العامة مؤخرا، على حد قولها.

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها، فإن “معيتيق” رافقه في الجولة رئيس اللجنة التسييرية للشركة ” محمد إسماعيل”، التي بدأت سيرا على الأقدام من شارع الوادي مرورا بميداني الشهداء والغزالة وصولا لجزيرة ميناء الشعاب بطريق الشط.

وزعمت وسائل الإعلام، أن المسؤولين في الشركة خلال الجولة استعرضوا أمام “معيتيق” خطة العمل المتمثلة في إزالة القمامة والمخلفات على مدار الساعة والاهتمام بالحدائق والطلاء وغيرها من الأعمال التي تجعل طرابلس ترتدي حلة تليق بها.

وادعت، أن “معيتيق” أشاد بالجهود المبذولة من قبل الشركة لاهتمامها بالمظهر العام لمدينة طرابلس الذي سينعكس إيجابيا على المواطنين في الحفاظ على نظافة مدينتهم.