“الوطني لمكافحة الأمراض”: 697 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 617 ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 617، ووفاة 5 حالات، وذلك بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (273) .
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3975) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (294) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1130) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (209) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (39) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (131) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (121) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (170) عينة – مختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (41) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (71) عينة – مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (51) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (8) عينات – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة- مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (276) عينة).
وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
– عدد ( 3278 ) عينة سالبة
– عدد (697) عينة موجبة ( 467 جديدة + 230 مخالطة )
وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
1.طرابلس
عدد 209 حالة جديدة
عدد 73 حالة مخالطة
2.بنغازي
عدد 55 حالة جديدة
3.مصراته
عدد 28 حالة مخالطة
4.زلطن
عدد 2 حالة جديدة
5.المعمورة
عدد 1 حالة جديدة
6.جادو
عدد 1 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
7.الخمس
عدد 14 حالة جديدة
8.سرت
عدد 2 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
9.ترهونة
عدد 2 حالة جديدة
10.رقدالين
عدد 6 حالة جديدة
11.الجميل
عدد 2 حالة جديدة
12.القره بوللي
عدد 8 حالة جديدة
13.زواره
عدد 23 حالة مخالطة
14.الزاوية المركز
عدد 28 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
15.قصر بن غشير
عدد 2 حالة جديدة
16.الزهراء
عدد 1 حالة جديدة
17.صرمان
عدد 5 حالة جديدة
18.سبها
عدد 3 حالة جديدة
19.الغريفة
عدد 4 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
20.الشاطئ
عدد 12 حالة جديدة
21.الزنتان
عدد 6 حالة مخالطة
22.باطن الجبل
عدد 1 حالة جديدة
23.العجيلات
عدد 2 حالة جديدة
24.درج
عدد 1 حالة جديدة
25.الكفرة
عدد 1 حالة جديدة
26.قصر الأخيار
عدد 5 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
27.جنزور
عدد 25 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
28.صبراته
عدد 25 حالة جديدة
عدد 60 حالة مخالطة
29.القلعة
عدد 2 حالة جديدة
30.السواني بن ادم
عدد 4 حالة جديدة
31.الزاوية الغرب
عدد 9 حالة جديدة
32.غريان
عدد 6 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
33.زليتن
عدد 29 حالة جديدة
عدد 20 حالة مخالطة
وذكر بيان المركز تفاصيـل الـــ ( 617 ) حالة شفاء حسب المدن كالتالي:
1.عدد 307 حالة في طرابلس
2.عدد 15 حالة في قصر بن غشير
3.عدد 7 حالات في القره بوللي
4.عدد 9 حالات في زلطن
5.عدد 23 حالة في ترهونة
6.عدد 40 حالة في مصراته
7.عدد 18 حالة في سرت
8.عدد 2 حالة في نالوت
9.عدد 9 حالات في الزنتان
10.عدد 38 حالة في سبها
11.عدد 9 حالات في غريان
12.عدد 19 حالة في الزاوية المركز
13.عدد 40 حالة في صبراته
14.عدد 81 حالة في زليتن
وأوضح المركز تفاصيـل الــ ( 5 ) حالة الوفاة كالتالي:
1.عدد 1 حالة في طرابلس
2.عدد 1 حالة في قصر بن غشير
3.عدد 1 حالة في الخمس
4.عدد 2 حالة في صبراته
وأشار بيان المركز إلى أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 89880 ، والحالات النشطة 28763، والمتعافين 59839، والوفيات 1278.
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