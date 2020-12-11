“الوطني لمكافحة الأمراض”: 697 إصابة جديدة بـ”كورونا” وشفاء 617 ووفاة 5 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 617، ووفاة 5 حالات، وذلك بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (273) .

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم عدد (3975) عينة موزعة على المختبرات التالية :(المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (294) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1130) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (209) عينة – .مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (39) عينة – مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (131) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (121) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (170) عينة – مختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (41) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (71) عينة – مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (51) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (8) عينات – مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (24) عينة- مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (276) عينة).

وأشار المركز إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

– عدد ( 3278 ) عينة سالبة

– عدد (697) عينة موجبة ( 467 جديدة + 230 مخالطة )

وبينت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 209 حالة جديدة

عدد 73 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 55 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 28 حالة مخالطة

4.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

5.المعمورة

عدد 1 حالة جديدة

6.جادو

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 14 حالة جديدة

8.سرت

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

9.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

10.رقدالين

عدد 6 حالة جديدة

11.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

12.القره بوللي

عدد 8 حالة جديدة

13.زواره

عدد 23 حالة مخالطة

14.الزاوية المركز

عدد 28 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

15.قصر بن غشير

عدد 2 حالة جديدة

16.الزهراء

عدد 1 حالة جديدة

17.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

18.سبها

عدد 3 حالة جديدة

19.الغريفة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

20.الشاطئ

عدد 12 حالة جديدة

21.الزنتان

عدد 6 حالة مخالطة

22.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

23.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

24.درج

عدد 1 حالة جديدة

25.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

26.قصر الأخيار

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.جنزور

عدد 25 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

28.صبراته

عدد 25 حالة جديدة

عدد 60 حالة مخالطة

29.القلعة

عدد 2 حالة جديدة

30.السواني بن ادم

عدد 4 حالة جديدة

31.الزاوية الغرب

عدد 9 حالة جديدة

32.غريان

عدد 6 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

33.زليتن

عدد 29 حالة جديدة

عدد 20 حالة مخالطة

وذكر بيان المركز تفاصيـل الـــ ( 617 ) حالة شفاء حسب المدن كالتالي:

1.عدد 307 حالة في طرابلس

2.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 7 حالات في القره بوللي

4.عدد 9 حالات في زلطن

5.عدد 23 حالة في ترهونة

6.عدد 40 حالة في مصراته

7.عدد 18 حالة في سرت

8.عدد 2 حالة في نالوت

9.عدد 9 حالات في الزنتان

10.عدد 38 حالة في سبها

11.عدد 9 حالات في غريان

12.عدد 19 حالة في الزاوية المركز

13.عدد 40 حالة في صبراته

14.عدد 81 حالة في زليتن

وأوضح المركز تفاصيـل الــ ( 5 ) حالة الوفاة كالتالي:

1.عدد 1 حالة في طرابلس

2.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في الخمس

4.عدد 2 حالة في صبراته

وأشار بيان المركز إلى أن الإحصاءات العامة بلغت إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 89880 ، والحالات النشطة 28763، والمتعافين 59839، والوفيات 1278.