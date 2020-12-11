معيتيق يتفقد أعمال شركة الخدمات العامة بطرابلس

قام نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، أمس الخميس، بجولة تفقدية لعدد من شوارع مدينة طرابلس للوقوف على الأعمال التي أنجزتها شركة الخدمات العامة مؤخرا.

ورافق معيتيق، في الجولة رئيس اللجنة التسييرية للشركة محمد إسماعيل، التي بدأت سيرا على الأقدام من شارع الوادي مرورا بميداني الشهداء والغزالة وصولا لجزيرة ميناء الشعاب بطريق الشط، حيث استعرض المسؤولين في الشركة خطة العمل المتمثلة في إزالة القمامة والمخلفات على مدار الساعة والاهتمام بالحدائق والطلاء وغيرها من الأعمال التي تجعل طرابلس ترتدي حلة تليق بها.

بدوره أشاد معيتيق بالجهود المبذولة من قبل الشركة لاهتمامها بالمظهر العام لمدينة طرابلس الذي سينعكس إيجابيا على المواطنين في الحفاظ على نظافة مدينتهم.