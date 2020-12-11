وزير الدفاع الإيطالي: نسعى للحفاظ على وقف اطلاق النار ودعم تعزيز المؤسسات الليبية

ليبيا – وصف وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني الوضع في ليبيا بــ”المعقد”، مشيرًا الى أن سلطات بلاده تعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار ودعم حل في إطار حوار ليبي داخلي،حل سياسي يؤدي إلى اجراء الانتخابات السياسية نهاية العام المقبل.

غويريني وفي لقاء مع طلاب أمس الخميس بمناسبة اليوم المخصص لـ (الشرعية والمؤسسات) اجابة على سؤال حول اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق قال :”لقد حد الصراع الذي حدث في ليبيا من نشاطنا إلى حد كبير ولكن توجد اليوم مساحة لاستئناف الأنشطة لدعم عملية تعزيز المؤسسات الليبية وهذا هو التزامنا وهدفنا الأساسي،ونحن نعمل في هذا المجال”.

ونوه وزير الدفاع بأن ليبيا بالنسبة لإيطاليا هي حقيقة مهمة للغاية من وجهات نظر مختلفة بدءا من مصالح الطاقة ومرورا بإدارة تدفقات المهاجرين إلى الأمن ومكافحة الإرهاب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية