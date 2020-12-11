الأمم المتحدة: اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا الأسبوع المقبل في جنيف

أفادت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، بأن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ستستضيف اجتماعا لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا، يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، في جنيف لبحث إجراء إصلاحات سياسية.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن المحادثات التي ستشارك مصر في رئاستها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ستضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى.

وكانت مصادر مشاركة بلجنة الحوار السياسي الليبي، قد قالت إن المشاورات وصلت لطريق مسدود بشأن نسبة الـ “75 في المئة”.

وأضافت المصادر أن نسبة الـ 75 في المئة التي كانت تسعى البعثة الأممية للحصول عليها في التصويت على أي من الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء الرئاسي والحكومة لاعتمادها، لم تستطع التوصل إليها، فيما تقرر التصويت على تخفيض نسبة اعتماد التصويت.

وأكدت المصادر أنه لم يتفق حتى الآن على اعتماد آلية بعينها، أو التوافق على تخفيض نسبة التصويت والتي كانت مقررة بالـ 75 في المئة لاعتماد أي من الآليات التي طرحت بشأن المجلس الرئاسي والحكومة.

وكانت مصادر من داخل اللجنة، قد كشفت في وقت سابق أن الخلافات جاءت مستندة إلى تموضع بعض الأعضاء خلف بعض الشخصيات، وذلك من خلال التمسك ببعض الآليات، منها التصويت على الأشخاص من خلال القائمة، أو أن يرشح كل إقليم مرشحه ويصوت عليه، أو أن يجرى التصويت بشكل عام مع شرط الحصول على 75 من إجمالي أصوات أعضاء اللجنة.

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