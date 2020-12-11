النهر الصناعي العظيم”: قطع المياه عن الجزء الغربي لبنغازي لأعمال الصيانة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم، قطع المياه اليوم الجمعة عن الجزء الغربي لمدينة بنغازي بداية من الساعة 10:00 صباحًا.

وأرجع الجهاز في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قطع المياه للقيام بعملية صيانة واستبدال صمامات العزل والتحكم بغرفة تخفيض الضغط رقم (3) الواقعة بطريق الهواري.

ولفت الجهاز إلى أن شركة المياه والصرف الصحي ستقوم بأعمال صيانة واستبدال لأحد خطوط المياه الرئيسية بشارع فينيسيا.

وأشار الجهاز إلى أنه يتوقع أن تنتهي أعمال الصيانة عند الساعة 17:00 مساءًا .

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