وزارة التعليم بحكومة الوفاق تعلن موعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية و الاعدادية 2019 2020

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020 2019، مؤكدةً أن موعد الاعلان عنها سيكون يوم الاربعاء المقبل، فيما سيكون اعلان نتائج الشهادة الاعدادية بعد ثلاثة أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن وكيل وزارة التعليم المهندس “عادل جمعة” تابع خلال زيارته للمركز الوطني للامتحانات يوم الخميس ولقاءه بمدير المركز والإدارات والمكاتب التابعة له؛ استعدادات المركز لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية 2019-2020م، وكذلك المعالجات الفنّية لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وتابع وكيل الوزارة بحسب البيان الاستعدادت العامة للدور الثاني لطلبة الشهادتين بالداخل والخارج.

موعد اعلان النتائج

وأكّد مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد” بأن إعلان نتيجة الشهادة الثانوية سيكون يوم الأربعاء القادم، موضحاً أن إعلان نتائج الشهادة الإعدادية يحتاج إلى ثلاث أسابيع لتكون جاهزة، مشدداً على أن ذلك يعتمد على تجاوب مكاتب التفتيش التربوي.

وأوضح عدد من مديري الإدارات بالمركز للوكيل بأن فريق فنّي متخصّص يعكف على مراجعة الأسئلة الاسترشادية للمرحلتين ومعالجة أي أخطاء فنّية فيها خلال الدور الثاني.

وتقدّم الوكيل بجزيل الشكر للعاملين بالمركز في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً على ضرورة وضع كافة أولياء الأمور في الإجراءات المتّخدة بخصوص أبناءهم.

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