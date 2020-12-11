طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها صبراتة وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 697 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الخميس، منها 282 حالة في طرابلس

وجاءت صبراتة ثانيا بـ 85 إصابة، ثم بنغازي بـ 55 حالة جديدة، و49 حالة في زليتن، و 34 حالة في الزاوية المركز، و28 حالة في مصراتة، و26 حالة في جنزور، و23 حالة في زوارة، و14 حالة في الخمس، و12 حالة في الشاطئ، و 9 حالات في كل من الزاوية الغرب والغريفة، و8 حالات في كل من غريان والقره بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة.

إضافة إلى 7 حالات في قصر الأخيار، و6 حالات في كل من الزنتان ورقدالين، و5 حالات في كل من صرمان وسرت، و4 حالات في السواني بن آدم، و3 حالات في سبها، وحالتين في كل من قصر بن غشير والجميل وترهونة وجادو وزلطن والعجيلات والقلعة، وحالة واحدة في كل من باطن الجبل ودرج والزهراء والمعمورة والكفرة.

وتماثل للشفاء 617 مصابا، منهم 307 حالات في طرابلس، و15 حالة في قصر بن غشير، و7 حالات في القره بوللي، و9 حالات في كل من غريان والزنتان وزلطن، و23 حالة في ترهونة، و40 حالة في كل من صبراتة ومصراتة، و18 حالة في سرت، وحالتان في نالوت، و38 حالة في سبها، و19 حالة في الزاوية المركز، و81 حالة في زليتن.

في حين توفى 5 مصابين آخرين، بينهم حالة واحدة في كل من طرابلس وقصر بن غشير والخمس، إضافة إلى حالتين في صبراتة.

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