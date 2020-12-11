حويلي: الملتقى الإفتراضي اختتم أمس الخميس دون الاتفاق على آلية لإختيار السلطة التنفيذية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي مشاركة 65 عضوا من أعضاء الحوار خلال أمس الخميس في الملتقى الافتراضي من بين75 عضوا هم كامل اللجنة.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أشار إلى أن الجلسة اختتمت بدون التوصل إلى أي جديد أو الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية في البلاد (المجلس الرئاسي‬ الجديد ورئيس الحكومة).

وبين أن بعض الأعضاء طالبوا بالاستمرار في التصويت على الآليتين الأكثر تصويتا في الجولة السابقة وعدم انتظار مشاركة كافة الأعضاء.

وأضاف أن البعثة أجرت استطلاع للرأي -غير رسمي وغير ملزم- حول تغير نسبة 75% لتمرير القرارات، كاشفا أن 35% من أعضاء لجنة الحوار صوتوا لصالح الإبقاء على النسبة السابقة للاختيار 75% من الأصوات،وأن 65% من الحضور صوتوا على تغييرها إلى نسبة أخرى.

حويلي أردف أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أكدت لأعضاء لجنة الحوار أنه سوف تعقد جولة أخرى للتصويت بين الخيار الثاني والثالث من آليات الاختيار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية