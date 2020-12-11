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جولة الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالداخلية الليبية على المراكز والنقاط التمركز ببنغازي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 11 ديسمبر 2020 (وال)-أجرى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية الليبية العقيد شريف قويدر الخميس، جولة تفتيشية على الأقسام والمراكز والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي، والإدارات العامة الواقعة في المدينة.

هذا وتضمنت جولة تفتيش العقيد شريف قويدر، التمركزات الأمنية بمختلف الشوارع الرئيسية، حيث كانت الأمور في مسارها الطبيعي، مع تسجيل عدد من المخالفات وإحالة المخالفين للحجز القانوني الخاص بانضباط الشرطة.

وأوضح العقيد شريف قويدر أن الجولة التفتيشية جاءت بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وتوجيهاته الدائمة بشأن عمل أعضاء هيئة الشرطة بكل انضباطية في أداء أعمالهم المنوطة بهم. (وال- بنغازي) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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