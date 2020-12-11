الدغاري: ليس أمام رئاسة مجلس النواب إلا الاستقالة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

11 December, 2020

أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن أعضاء مجلس النواب ناقشوا خلال اجتماعاتهم في طنجة المغربي وغدامس الليبية، كل ما من شأنه تحقيق العودة الكاملة للمشهد السياسي لممارسة دوره خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقال الدغاري، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، :”لقد ناقش أعضاء مجلس النواب خلال لقاءاتهم في طنجة وغدامس كل ما من شأنه العودة الكاملة للمشهد السياسي لممارسة دوره خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وكل الضمانات لعقد جلسة صحيحة بجدول أعمال واضح البنود بحضور 127 نائبا من خلال البيان الذي صدر في مدينة غدامس، وذلك لإحاطة رئاسة البرلمان -وهو بمثابة رسالة واضحة وإنذار- لضرورة انصياع الرئاسة لصوت نواب الشعب بعد أن رفضت هيئة الرئاسة مناقشة البند الخاص بعقد جلسة تجمع شتات المجلس”، لافتا إلى أن عرض في جدول الأعمال لأكثر من ثلاثة جلسات متتالية المطالبة بعقد جلسة بمنطقة الواحات أو سبها أو مدينة غات أو غدامس ولم يعير رئيس المجلس أي اهتمام لذلك وبشكل متعمد، مستفيدا من حالة الانقسام وغياب النصاب المطلوب لأكثر من عامين، بحسب وصفه.

وتابع الدغاري، :”ليس أمام رئاسة مجلس النواب الا الانصياع وحفظ دم وجهها وتقديم استقالتها بعد الفشل الذريع في لم شمل ممثلي الشعب واستحواذ رئيسة لسلطات وصلاحيات المجلس واصداره للعديد من القوانين دون عرضها في اجتماعات المجلس أو إصدار قوانين تم رفضها ناهيك عن إصداره لعديد من القرارات هي اختصاص للمجلس مجتمعا وهي أسباب كافية تؤكد العرقلة المتعمدة وتجاوز رئيس البرلمان لاختصاصاته. وقد أصبح السيد عقيله صالح شيخا قبليا يعمل مع عدد قليل من زملائه ومناصريه من المشائخ بعيدا عن مؤسسة تشريعية منتخبة تحظى باعتراف محلي ودولي تمثل كل مناطق الوطن ومكوناته وعشائره”، على حد تعبيره.