مجلس حكماء الإبيار يعلن رفضه ” الإجتماع المشبوه ” المعلن عنه غدًا في البلدية

ليبيا – أعرب مجلس حكماء بلدية الأبيار ( جنوب شرق بنغازي ) عن رفض المجلس لاجتماع ” تحشيدي مجهول الدوافع ” ينوي القيام به البعض غدا السبت تارة بحجة دعم المستشار عقيلة صالح لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي وتارة أخرى لدعم الفيدرالية ، وأخرى لدعم الحوار ، مؤكدًا أن أي اجتماعات مشبوهة مجهولة الدوافع غير مرحب بها .

وقال الشيخ ” مفتاح حيذوب ” رئيس مجلس حكماء الأبيار في تصريح لـ المرصد اليوم الجمعة : ” تدور هذه الأيام اخبار مكذوبة و مزاعم تحريض من أشخاص عن عقد لقاءات واجتماعات في بلدية الابيار بشأن دعم شخصيات لتولي مناسب سياديه بعينها بدون موافقه وتوافق المكونات والتركبيات الاجتماعيه وحكماء البلدية وباقي اهلنا في برقة ” .

وأضاف الشيخ حيذوب أن هذا يجري أيضًا دون علم ومواقفه الاجهزه الأمنية والجهات ذات العلاقة بل لدواعي شخصية فردية ومصالح آنية محذرًا من أن هذا الأمر قد يترتب عليه حدوث خلافات قبلية وشق الصف الوطني ما بين تركيبات برقه الاجتماعية و قد يصل الأمر لطرد شخصيات تسعي إلي حضور هذه اللقاءات بدون الأخذ في عين الاعتبار التنسيق مع حكماء وأعيان بلدية الابيار والاجهزه الأمنية .

وأضاف : ” قد يتطور الأمر الي نزاعات اجتماعية ، عليه نحذر اي شخصيات او مكونات او تركيبات من حضور لقاءات وحوارات واجتماعات لدعم شخصيات بعينها لتولي مناصب سيادية بدون موافقة مجلس حكماء بلدية الابيار والاجهزه الامنية والتنسيق المسبق معها ” .

ووقال رئيس مجلس حكماء الأبيار ، أن ” هذاالتحذير بمثابة إنذار من الوقوع في الخطأ واللغط و لتفادي عقد أي لقاءات وكذلك عدم السماح لأي شخصيات أو مكونات أو تركيبات اجتماعية لحضور هذه اللقاءات بدون موافقه وتنسييق مسبق مع رئيس مجلس حكماء بلدية الابيار والاجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة ” .

وختم الشيخ حيذوب مؤكدًا ، أن مرَد هذا الموقف هو حرصهم على اللحمة الوطنية والعيش المشترك بين ” قبائل برقة ” في سلم و وئام ، وفق تعبيره .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية