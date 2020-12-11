بواقع 1.4 مليارات.. تكدّس الديون على مؤسسة النفط بسبب تأخّر الميزانيات

كشفت النقابة العامة لعمال النفط تفاصيل جديدة؛ بخصوص اجتماع ثمانية من أعضائها، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصفى صنع الله، خلال الايام الماضية.

وقالت النقابة، في بيان حديث نشرته الجمعة، إن “صنع الله” تطرق إلى حجم الالتزامات المالية المترتبة لصالح العاملين التابعين لها في مختلف الشركات، والمواقع الإنتاجية، وموانئ التصدير، مُشددًا على ضرورة تعزيز حقوق الموظفين.

ولفت “صنع الله” إلى أن معظم العاملين في قطاع النفط لا تتجاوز مرتباتهم الـ500 دولار، مُبيّنًا أن وزارة المالية خفضت ميزانية مؤسسة النفط هذا العام من 2,1 مليار دينار إلى 500 مليون، وأن قرار الزيادة بنسبة 67% أدرجته مؤسسة النفط في كافة الميزانيات؛ إلا أن الحكومات المتعاقبة أوقفت تنفيذ القرار.

وقال رئيس المؤسسة إن حجم الالتزامات نتيجة تقييد وزارة المالية لها مقابل تأخر ميزانيات التدريب والتأمين والمزايا وساعات العمل الإضافي وغيرها بلغت 1,480 مليار دينار، مُوزّعة على ملف التأمين الصحي بقيمة مالية أكثر من 118 مليونًا، فيما بلغت التزامات التكريم على سنوات العمل أكثر من 65 مليونًا، وسجّلت منحة عيد العمل أعلى من 37 مليونًا.

وأوضح “صنع الله” أن القيمة تشمل التزامات المؤسسة على الشركات الخدمية حيث تطالب شركة تموين الحقول النفطية بقيمة مالية بلغت أكثر من 38 مليونًا، و”الشركة الوطنية للحفر” 102 مليون وبلغت القيمة المالية لصالح “شركة الجوف” أكثر من 22 مليون دينار، فيما تطالب “شركة التقنية للأعمال الهندسية” بقيمة مالية بلغت أكثر من 33 مليونًا.

وسجلت البيانات المالية قيمة مدفوعات متأخرة لصالح “شركة طيران النفط” بمقدار 101 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الأموال المستحقة لصالح “شركة شمال أفريقيا” 61 ألف دينار، بحسب البيان.

وشدّد “صنع الله”، في ختام الاجتماع، على ضرورة تلبية حاجات العالمين وتحسين أوضاع كل الشركات المتعثرة والتنسيق بشكل أكبر بين كافة النقابات والضغط على أصحاب القرار.

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