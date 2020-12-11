ليبيا الان

“امغيب”: سقوط “أردوغان” صار قريباً

تم النشر منذُ 50 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

توقع سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، قرب سقوط النظام التركي الحاكم وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى قمة هرم المصائب، وفق قوله.

أضاف “امغيب” على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الجمعة: “هل سنرى سقوط نظام الرئيس التركي أردوغان قريباً لتسقط بسقوطه أنظمة أخرى؟. أردوغان المقامر وصل الى اعلى قمة هرم المصائب التي سوف تكون وبالاً عليه وعلى شعبه وعلى أنظمة وشخصيات أخرى استطاع أن يستخدمها لتنفيذ مخططه الشيطاني، هؤلاء الذين يمثلون دول بعينها ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم بمصير رجل له قدرة كبيرة على زراعة الشر والإرهاب والحروب والعداوات في كل مكان وليست له القدرة بل عجز تماماُ عن إيقاف انهيار اقتصاد بلاده المترنح، لذلك أصبحت الدائرة تضيق يوماً بعد يوم عليه وعلى من يعتبرونه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين المنتظر ، بهذا لم يعد أمامه إلا المضي قدماً في استكمال مخططه المشؤوم الذي قد يدخله في حرب الله وحده فقط يعرف متى وكيف ستنتهي يكون نظامه وأعوانه أول الخاسرين فيها، أو التراجع والبحث عن طريقة يحفظ بها ماء وجهه” وفق تعبيره.

وتابع “امغيب”: “في كلتا الحالتين يجب علينا كليبيين أبناء هذه الأرض وأصحاب التاريخ المشترك والنسيج الاجتماعي المتجانس أن لا نكون طرفاً في مساعدته وإن كنا سبباً في تدخله في بلادنا وشأننا الداخلي، يجب أن لا نسمح بستمرار موت ابنائنا من أجله و تدمير ارضنا ومقدراتنا من أجل أحلامه وأفكاره الشيطانية”.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اردوغان مثل كل الاخوان غبى جدا بينطح فى الحيط حتى تكسرت قرونه ومع ذلك يستمر حتى تتهشم رأسه ويسقط صريعا وسريعا هو الان مكسور القرون ومعزول فى كل مكان ولم يحقق اى وعد وسقط من راهنوا عليه فى سوريا ومصر والسودان والان فى ليبيا وتونس اما نفط شرق المتوسط فسقط بسبب غباوته وضيع الحقوق المشروعة لتركيا هناك فهو اشبه بتلميذ غبى ضربه مدرسه وكسر له ضلوعه وبدلا من ان يطلب حقه قام بتكسير نوافذ المدرسة والاعتداء على الناظر وباقى المدرسين فتم فصله واحيل للنيابة وتم حبسه

    رد