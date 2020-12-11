“امغيب”: سقوط “أردوغان” صار قريباً

توقع سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، قرب سقوط النظام التركي الحاكم وقال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى قمة هرم المصائب، وفق قوله.

أضاف “امغيب” على حسابه بموقع “فيسبوك” اليوم الجمعة: “هل سنرى سقوط نظام الرئيس التركي أردوغان قريباً لتسقط بسقوطه أنظمة أخرى؟. أردوغان المقامر وصل الى اعلى قمة هرم المصائب التي سوف تكون وبالاً عليه وعلى شعبه وعلى أنظمة وشخصيات أخرى استطاع أن يستخدمها لتنفيذ مخططه الشيطاني، هؤلاء الذين يمثلون دول بعينها ربطوا مصيرهم ومصير شعوبهم بمصير رجل له قدرة كبيرة على زراعة الشر والإرهاب والحروب والعداوات في كل مكان وليست له القدرة بل عجز تماماُ عن إيقاف انهيار اقتصاد بلاده المترنح، لذلك أصبحت الدائرة تضيق يوماً بعد يوم عليه وعلى من يعتبرونه السلطان العثماني القادم وخليفة المسلمين المنتظر ، بهذا لم يعد أمامه إلا المضي قدماً في استكمال مخططه المشؤوم الذي قد يدخله في حرب الله وحده فقط يعرف متى وكيف ستنتهي يكون نظامه وأعوانه أول الخاسرين فيها، أو التراجع والبحث عن طريقة يحفظ بها ماء وجهه” وفق تعبيره.

وتابع “امغيب”: “في كلتا الحالتين يجب علينا كليبيين أبناء هذه الأرض وأصحاب التاريخ المشترك والنسيج الاجتماعي المتجانس أن لا نكون طرفاً في مساعدته وإن كنا سبباً في تدخله في بلادنا وشأننا الداخلي، يجب أن لا نسمح بستمرار موت ابنائنا من أجله و تدمير ارضنا ومقدراتنا من أجل أحلامه وأفكاره الشيطانية”.