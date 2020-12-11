«خارجية الوفاق»: إصدار نسخ جديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة اعتبارا من يناير

أعلن رئيس قسم الجوازات الدبلوماسية بوزراة الخارجية في حكومة الوفاق المستشار محمد نجيم، اليوم الجمعة، بدء إصدار النسخة الجديدة من الجوازات الدبلوماسية والخاصة بعد استكمال بناء المنظومات الجديدة اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وحسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بموقع «فيسبوك»، فإن النسخة الجديدة تحتوي على الرقائق الإلكترونية المعروفة باسم «Nano Chip» قابلة للقراءة عن بعد، والتي تخزن فيها البيانات الشخصية النصية والبيومترية، وفق متطلبات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي «ICAO».

وتتميز النسخة الجديدة من الإصدارات بـ«درجة عالية من الأمان وأعلى تقنية في العالم لإصدار الجوازات»، حسب البيان، الذي أشار إلى شروع قسم الجوازات بوزارة الخارجية في البدء في إصدار هذه النسخة الجديدة مطلع يناير القادم.

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